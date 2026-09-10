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Портативная акустика Digma S-22 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Digma S-22 черный

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Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 1
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 2
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 3
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 4
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 5
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 6
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 7
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 8
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 9
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 10
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 11
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 12
Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 1
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 2
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 3
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 4
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 5
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 6
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 7
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 8
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 9
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 10
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 11
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 12
  • Портативная акустика Digma S-22 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358749
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Цвет
черный
Особенности
TWS режим, пассивный излучатель
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
141х127х297 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.51

Описание товара Портативная акустика Digma S-22 черный

Портативная акустика Digma представляет собой стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта черная колонка весит всего 1,24 кг, что делает её удобной для переноски. Оснащённая мощным 15-ваттным динамиком, она обеспечивает чистое монофоническое звучание, идеально подходящее для использования как дома, так и на улице. Digma поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с вашими устройствами, чтобы наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 1500 мА·ч хватит на 5 часов непрерывной работы, что позволяет проводить время на свежем воздухе в компании хорошей музыки. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает её долговечность и защиту от случайных падений и царапин. Несмотря на компактные габариты и лёгкий вес, акустика Digma способна выдать громкий звук с отношением сигнал/шум в 65 дБ, обеспечивая качественное звуковое сопровождение для любого события. Эта колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность, стиль и качество звука. Стоит упомянуть, что устройство не имеет встроенного дисплея, однако это нисколько не мешает ему выполнять свою основную функцию — дарить удовольствие от прослушивания музыки в любой обстановке.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma S-22 черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Цвет
черный
Особенности
TWS режим, пассивный излучатель
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
141х127х297 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Digma представляет собой стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта черная колонка весит всего 1,24 кг, что делает её удобной для переноски. Оснащённая мощным 15-ваттным динамиком, она обеспечивает чистое монофоническое звучание, идеально подходящее для использования как дома, так и на улице. Digma поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с вашими устройствами, чтобы наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 1500 мА·ч хватит на 5 часов непрерывной работы, что позволяет проводить время на свежем воздухе в компании хорошей музыки. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает её долговечность и защиту от случайных падений и царапин. Несмотря на компактные габариты и лёгкий вес, акустика Digma способна выдать громкий звук с отношением сигнал/шум в 65 дБ, обеспечивая качественное звуковое сопровождение для любого события. Эта колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность, стиль и качество звука. Стоит упомянуть, что устройство не имеет встроенного дисплея, однако это нисколько не мешает ему выполнять свою основную функцию — дарить удовольствие от прослушивания музыки в любой обстановке.
Самовывоз
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Отзывы


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