Портативная акустика Digma S-22 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma S-22 черный
Портативная акустика Digma представляет собой стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта черная колонка весит всего 1,24 кг, что делает её удобной для переноски. Оснащённая мощным 15-ваттным динамиком, она обеспечивает чистое монофоническое звучание, идеально подходящее для использования как дома, так и на улице. Digma поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с вашими устройствами, чтобы наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 1500 мА·ч хватит на 5 часов непрерывной работы, что позволяет проводить время на свежем воздухе в компании хорошей музыки. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает её долговечность и защиту от случайных падений и царапин. Несмотря на компактные габариты и лёгкий вес, акустика Digma способна выдать громкий звук с отношением сигнал/шум в 65 дБ, обеспечивая качественное звуковое сопровождение для любого события. Эта колонка станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность, стиль и качество звука. Стоит упомянуть, что устройство не имеет встроенного дисплея, однако это нисколько не мешает ему выполнять свою основную функцию — дарить удовольствие от прослушивания музыки в любой обстановке.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитПортативная акустика Defender Aurora S12 65415
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитПортативная акустика Defender Union 20Вт 65139
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитПортативная колонка Hyundai H-PS1021 черный/черный
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитПортативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Digma S-22 черный