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Мышь Oklick 704G Tokugawa черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 704G Tokugawa черный

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Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 1
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 2
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 3
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 4
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 5
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 6
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 7
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 8
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 9
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 10
Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 1
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 2
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 3
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 4
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 5
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 6
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 7
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 8
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 9
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 10
  • Мышь Oklick 704G Tokugawa черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
470 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358111
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
288

Описание товара Мышь Oklick 704G Tokugawa черный

Игровая проводная мышка OKLICK 704G TOKUGAWA имеет прочный USB кабель длиной 150 см. Корпус выполнен из прочного пластика, что позволит бросать, ронять ее, а мышка не повредится. Цвет ее черный с рисунком на верхней части консоли, которая подсвечивается при работе. Для комфортного использования на поверхность нанесено Soft Touch покрытие. В мышке установлена многоцветная LED-подсветка с пульсирующим режимом.Подходит праворуким пользователям, которые получат комфорт при работе с данной мышью. Она удобно ложится в ладонь благодаря своей маленькой массе и компактному размеру. Чувствительна к командам и хороша в скорости их выполнения. OKLICK 704G TOKUGAWA оснащена высокочувствительным сенсором в 1600 dpi для комфортного, плавного передвижения курсора по монитору. Мышь имеет 4 кнопки и колесо прокрутки.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 704G Tokugawa черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
60x38x114 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Игровая проводная мышка OKLICK 704G TOKUGAWA имеет прочный USB кабель длиной 150 см. Корпус выполнен из прочного пластика, что позволит бросать, ронять ее, а мышка не повредится. Цвет ее черный с рисунком на верхней части консоли, которая подсвечивается при работе. Для комфортного использования на поверхность нанесено Soft Touch покрытие. В мышке установлена многоцветная LED-подсветка с пульсирующим режимом.Подходит праворуким пользователям, которые получат комфорт при работе с данной мышью. Она удобно ложится в ладонь благодаря своей маленькой массе и компактному размеру. Чувствительна к командам и хороша в скорости их выполнения. OKLICK 704G TOKUGAWA оснащена высокочувствительным сенсором в 1600 dpi для комфортного, плавного передвижения курсора по монитору. Мышь имеет 4 кнопки и колесо прокрутки.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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