Мышь Oklick 704G Tokugawa черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 704G Tokugawa черный
Игровая проводная мышка OKLICK 704G TOKUGAWA имеет прочный USB кабель длиной 150 см. Корпус выполнен из прочного пластика, что позволит бросать, ронять ее, а мышка не повредится. Цвет ее черный с рисунком на верхней части консоли, которая подсвечивается при работе. Для комфортного использования на поверхность нанесено Soft Touch покрытие. В мышке установлена многоцветная LED-подсветка с пульсирующим режимом.Подходит праворуким пользователям, которые получат комфорт при работе с данной мышью. Она удобно ложится в ладонь благодаря своей маленькой массе и компактному размеру. Чувствительна к командам и хороша в скорости их выполнения. OKLICK 704G TOKUGAWA оснащена высокочувствительным сенсором в 1600 dpi для комфортного, плавного передвижения курсора по монитору. Мышь имеет 4 кнопки и колесо прокрутки.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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