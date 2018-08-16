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Насосная станция Вихрь АСВ-800/19

(1)
Артикул: 35455
Насосная станция Вихрь АСВ- 800/19
7 790 руб. 

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Артикул: 35455
В наличии
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БрендВихрь
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность800 Вт
Максимальный напор40 м
Объем гидробака19 л
Пропускная способность3.6 куб./м час
Длина, см52
Ширина, см48.5
Высота, см31.5
Вес, кг13.8
поверхностная насосная станция, глубина погружения 9 м, качает 3.6 куб. м/час, мощность 800 Вт, только для чистой воды, горизонтальная установка, бесшумный двигатель


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
небольшая . легко подсоединить к системе водопровода

Недостатки:
необнаруженно

Самовывоз невозможен
Насосная станция Вихрь АСВ-800/19 - купить по цене 7790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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