Материнская плата Gigabyte H410M H
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 351001
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
77
Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M H
Материнская плата GIGABYTE H410M H позволит пользователям, желающим собрать мощный персональный компьютер, использовать все, на что может быть способна материнская плата. Минималистичный дизайн, приятная цветовая гамма, большое потенциал — все это делает материнскую плату GIGABYTE H410M H отличным вариантом — даже для искушенных пользователей. Также данная материнская плата позволит вам устанавливать высокопроизводительные модули памяти, которые смогут работать в двухканальном режиме.
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Материнская плата GIGABYTE H410M H позволит пользователям, желающим собрать мощный персональный компьютер, использовать все, на что может быть способна материнская плата. Минималистичный дизайн, приятная цветовая гамма, большое потенциал — все это делает материнскую плату GIGABYTE H410M H отличным вариантом — даже для искушенных пользователей. Также данная материнская плата позволит вам устанавливать высокопроизводительные модули памяти, которые смогут работать в двухканальном режиме.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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