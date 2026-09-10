Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый
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Характеристики
Тип товара
Нивелир
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350164
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
500
Описание товара Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый
Лазерный нивелир CONDTROL GFX300 1-2-220 пригодится при ремонтных работах, монтаже мебели, укладке плитки, монтаже различных конструкций. Проецирует горизонтальную линию и две вертикальные с углом 90 градусов. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником позволяет увеличить диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
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Лазерный нивелир CONDTROL GFX300 1-2-220 пригодится при ремонтных работах, монтаже мебели, укладке плитки, монтаже различных конструкций. Проецирует горизонтальную линию и две вертикальные с углом 90 градусов. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником позволяет увеличить диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Нивелир лазерный Condtrol GFX300 (1-2-220) зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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