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Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit

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Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 7
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 8
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 7
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 8
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603446
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный нивелир, кабельная стяжка, Li-ion аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, магнитная мишень, настенное крепление, очки, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1x3.7 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.8
Высота, см
11.2
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х5
Вес, г.
390

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit

Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир GFX 360-2, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, кабельную стяжку, аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс. CONDTROL GFX 360-2 Kit – многофункциональный инструмент, который станет вашим надежным помощником при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360-2 Kit




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
лазерный нивелир, кабельная стяжка, Li-ion аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, магнитная мишень, настенное крепление, очки, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1x3.7 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.8
Высота, см
11.2
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир GFX 360-2, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, кабельную стяжку, аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс. CONDTROL GFX 360-2 Kit – многофункциональный инструмент, который станет вашим надежным помощником при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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