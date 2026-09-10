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Триммер электрический Grinda Comfort GGTP-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Grinda Comfort GGTP-1000

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Триммер электрический Grinda Comfort GGTP-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
4 780 руб.  5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350063
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
86х27х11
Вес, кг.
8

Описание товара Триммер электрический Grinda Comfort GGTP-1000

Триммер GRINDA GGTP-1000 используется на садовых участках для скашивания растительности. Снабжен катушкой с полуавтоматической подачей лески. Верхнее расположение двигателя способствует защите его от влаги и пыли при кошении. Дополнительная рукоятка регулируется - для комфортного удержания инструмента при работе. Разборная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Grinda Comfort GGTP-1000




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Триммер
Описание
Триммер GRINDA GGTP-1000 используется на садовых участках для скашивания растительности. Снабжен катушкой с полуавтоматической подачей лески. Верхнее расположение двигателя способствует защите его от влаги и пыли при кошении. Дополнительная рукоятка регулируется - для комфортного удержания инструмента при работе. Разборная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Grinda Comfort GGTP-1000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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