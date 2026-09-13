Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Мотокоса StarWind — мощный инструмент для быстрой и аккуратной стрижки даже густой травы. Надёжный двухтактный бензиновый двигатель с верхним расположением развивает 2,5 л. с. и легко справляется со сложными задачами. Скошенная ширина 43 см позволяет захватывать большие участки за раз, ускоряя работу. Антивибрационная система и удобная U-образная (велосипедная) ручка делают управление комфортным даже при длительном использовании, а вес 6,7 кг помогает держать баланс и снижает усталость. Прямая штанга добавляет манёвренности для обработки труднодоступных мест. Объём топливного бака 1,2 л обеспечивает продолжительную работу без частых дозаправок. Уровень шума 90 дБ позволяет использовать триммер на открытых участках без сильного дискомфорта.
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Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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