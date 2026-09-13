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Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

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Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.5
Диаметр лески
3 мм
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
3000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
  • Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 1
  • Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 2
  • Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 3
  • Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 4
  • Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 5
  • Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 6
  • Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716925
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Характеристики

Бренд
StarWind
Комплектация
- Блок двигателя, - Штанга, - Комплект крепежа,- Комплект рукояток, - Ранцевый ремень, - Защитный кожух, - Бутылка, Нож, - Шпуля с леской
Особенности
2 картонных короба - для двигателя и штанги
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.5
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
90
Ширина скашивания (max), см
43
Колеса
нет
Обороты двигателя
3000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
8.38

Описание товара Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож

Мотокоса StarWind — мощный инструмент для быстрой и аккуратной стрижки даже густой травы. Надёжный двухтактный бензиновый двигатель с верхним расположением развивает 2,5 л. с. и легко справляется со сложными задачами. Скошенная ширина 43 см позволяет захватывать большие участки за раз, ускоряя работу. Антивибрационная система и удобная U-образная (велосипедная) ручка делают управление комфортным даже при длительном использовании, а вес 6,7 кг помогает держать баланс и снижает усталость. Прямая штанга добавляет манёвренности для обработки труднодоступных мест. Объём топливного бака 1,2 л обеспечивает продолжительную работу без частых дозаправок. Уровень шума 90 дБ позволяет использовать триммер на открытых участках без сильного дискомфорта.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож




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Характеристики
Бренд
StarWind
Комплектация
- Блок двигателя, - Штанга, - Комплект крепежа,- Комплект рукояток, - Ранцевый ремень, - Защитный кожух, - Бутылка, Нож, - Шпуля с леской
Особенности
2 картонных короба - для двигателя и штанги
Тип двигателя
бензиновый
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
2.5
Топливный бак, л
1.2
Антивибрационная система
да
Диаметр лески
3 мм
Уровень шума, дБ
90
Ширина скашивания (max), см
43
Развернуть
Колеса
нет
Обороты двигателя
3000
Рабочий объём двигателя
43 см3
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Мотокоса StarWind — мощный инструмент для быстрой и аккуратной стрижки даже густой травы. Надёжный двухтактный бензиновый двигатель с верхним расположением развивает 2,5 л. с. и легко справляется со сложными задачами. Скошенная ширина 43 см позволяет захватывать большие участки за раз, ускоряя работу. Антивибрационная система и удобная U-образная (велосипедная) ручка делают управление комфортным даже при длительном использовании, а вес 6,7 кг помогает держать баланс и снижает усталость. Прямая штанга добавляет манёвренности для обработки труднодоступных мест. Объём топливного бака 1,2 л обеспечивает продолжительную работу без частых дозаправок. Уровень шума 90 дБ позволяет использовать триммер на открытых участках без сильного дискомфорта.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Starwind GT-43 1850Вт 2.5л.с. неразбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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