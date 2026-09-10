Секатор Palisad 60500
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349399
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Характеристики
Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина, сталь
Фиксатор
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
10
Толщина реза твердой древесины, мм
10
Общая длина, мм
160
Габариты без упаковки
160x80x25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х2
Вес, г.
140
Описание товара Секатор Palisad 60500
Цветочный секатор Palisad LUXE 60500 длиной 150 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, предназначен для срезания молодых побегов и стеблей диаметром до 10 мм. Также используется для оформления крон бонсай и топиариев, полезен в быту — секатором можно резать бумагу, картон, ткань, подвязочный материал. Крепежный винт позволяет регулировать плотность примыкания лезвий. Инструмент пригодится для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
резина, сталь
Фиксатор
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
10
Толщина реза твердой древесины, мм
10
Общая длина, мм
160
Габариты без упаковки
160x80x25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Цветочный секатор Palisad LUXE 60500 длиной 150 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, предназначен для срезания молодых побегов и стеблей диаметром до 10 мм. Также используется для оформления крон бонсай и топиариев, полезен в быту — секатором можно резать бумагу, картон, ткань, подвязочный материал. Крепежный винт позволяет регулировать плотность примыкания лезвий. Инструмент пригодится для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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