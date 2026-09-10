Секатор Palisad 60536
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349396
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Характеристики
Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
Толщина реза мягкой древесины, мм
15
Толщина реза твердой древесины, мм
15
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200x130x25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х3
Вес, г.
182
Описание товара Секатор Palisad 60536
Секатор 200 мм PALISAD 60536 используется для садовых работ - обрезание живых веток. Режущее лезвие из стали У8 покрыто тефлоном, что защищает его от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки удобны в работе и обеспечивают спокойное положение инструмента в руке. Ленточная пружина возвращает секатор в исходное положение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
секатор, упаковка
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Храповый механизм
нет
Толщина реза мягкой древесины, мм
15
Толщина реза твердой древесины, мм
15
Общая длина, мм
200
Развернуть
Габариты без упаковки
200x130x25
Страна производитель
Китай
Секатор 200 мм PALISAD 60536 используется для садовых работ - обрезание живых веток. Режущее лезвие из стали У8 покрыто тефлоном, что защищает его от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки удобны в работе и обеспечивают спокойное положение инструмента в руке. Ленточная пружина возвращает секатор в исходное положение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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