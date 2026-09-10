Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки
Ножи и мультитулы MoraKNIV представляют собой воплощение надежности и шведского качества, идеально подходящие для самых разнообразных задач — от походов и рыбалки до кулинарных экспериментов на открытом воздухе. Модель MoraKNIV весом всего 0,116 кг является удивительно легкой и компактной, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство. Тип ножа позволяет использовать его как универсальный инструмент, будь то приготовление пищи или выполнение мелких хозяйственных работ. Бренд Morakniv известен своим вниманием к деталям и высоким стандартом изготовления: каждый нож изготавливается из высококачественной стали, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к износу. Эргономичная рукоять обеспечивает надежный захват, предотвращая скольжение даже в условиях повышенной влажности. Удобство в обращении и легкость ухода делают MoraKNIV незаменимым спутником в приключениях на природе. Будь вы новичком или опытным пользователем, ножи MoraKNIV станут вашим верным помощником, готовым справиться с любой задачей.
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