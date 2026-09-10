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Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки

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Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 1
Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 2
Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 3
Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 1
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 2
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 3
  • Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 730 руб.  4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345509
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Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х5
Вес, г.
116

Описание товара Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки

Ножи и мультитулы MoraKNIV представляют собой воплощение надежности и шведского качества, идеально подходящие для самых разнообразных задач — от походов и рыбалки до кулинарных экспериментов на открытом воздухе. Модель MoraKNIV весом всего 0,116 кг является удивительно легкой и компактной, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство. Тип ножа позволяет использовать его как универсальный инструмент, будь то приготовление пищи или выполнение мелких хозяйственных работ. Бренд Morakniv известен своим вниманием к деталям и высоким стандартом изготовления: каждый нож изготавливается из высококачественной стали, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к износу. Эргономичная рукоять обеспечивает надежный захват, предотвращая скольжение даже в условиях повышенной влажности. Удобство в обращении и легкость ухода делают MoraKNIV незаменимым спутником в приключениях на природе. Будь вы новичком или опытным пользователем, ножи MoraKNIV станут вашим верным помощником, готовым справиться с любой задачей.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Outdoor 2000 (10629) хаки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Страна производитель
Китай
Описание
Ножи и мультитулы MoraKNIV представляют собой воплощение надежности и шведского качества, идеально подходящие для самых разнообразных задач — от походов и рыбалки до кулинарных экспериментов на открытом воздухе. Модель MoraKNIV весом всего 0,116 кг является удивительно легкой и компактной, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство. Тип ножа позволяет использовать его как универсальный инструмент, будь то приготовление пищи или выполнение мелких хозяйственных работ. Бренд Morakniv известен своим вниманием к деталям и высоким стандартом изготовления: каждый нож изготавливается из высококачественной стали, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к износу. Эргономичная рукоять обеспечивает надежный захват, предотвращая скольжение даже в условиях повышенной влажности. Удобство в обращении и легкость ухода делают MoraKNIV незаменимым спутником в приключениях на природе. Будь вы новичком или опытным пользователем, ножи MoraKNIV станут вашим верным помощником, готовым справиться с любой задачей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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