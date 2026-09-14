Нож Victorinox Evoke BS Alox Black, 136 мм, 4 функции, черный подар.коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
4
Цвет
черный
Комплектация
нож, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, пластик
Количество функций
4
Цвет
черный
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
230
Описание товара Нож Victorinox Evoke BS Alox Black, 136 мм, 4 функции, черный подар.коробка
Victorinox Evoke Alox - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, пластик
Количество функций
4
Цвет
черный
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox Evoke Alox - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.
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