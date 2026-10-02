Станок для дрели Stayer 32240
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Характеристики
Тип товара
Станки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
В наличии
Код товара: 343377
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станки
Высота, см
18.5
Комплект поставки
станок, документация, упаковка
Особенности
подходит для любого типа электродрелей
Ширина, см
10.7
Габариты (ШхВхГ)
18.5x42.2x10.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х16х11
Вес, кг.
2.45
Описание товара Станок для дрели Stayer 32240
Станок с тисками для дрели STAYER 32240 специальное устройство высотой 400 мм для крепления ручных электродрелей в вертикальном положении. В конструкции также предусмотрены тиски для фиксации различных заготовок. Станок может крепиться к поверхности стола или верстака при помощи четырех болтов. Направляющая и ручки изготовлены из стали, корпус из силумина.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Станки
Высота, см
18.5
Комплект поставки
станок, документация, упаковка
Особенности
подходит для любого типа электродрелей
Ширина, см
10.7
Габариты (ШхВхГ)
18.5x42.2x10.7 см
Страна производитель
Китай
Станок с тисками для дрели STAYER 32240 специальное устройство высотой 400 мм для крепления ручных электродрелей в вертикальном положении. В конструкции также предусмотрены тиски для фиксации различных заготовок. Станок может крепиться к поверхности стола или верстака при помощи четырех болтов. Направляющая и ручки изготовлены из стали, корпус из силумина.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок для дрели Stayer 32240 - по цене 2290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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