Top.Mail.Ru
Кольца для прицела Veber 2521 M (25473) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кольца для прицела Veber 2521 M (25473)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кольца для прицела Veber 2521 M (25473) - фото 1
Кольца для прицела Veber 2521 M (25473) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
  • Кольца для прицела Veber 2521 M (25473) - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 2521 M (25473) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342830
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber 2521 M (25473)

Кольца для прицела Veber 2521 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25, 4 мм на оружие с верхней планкой Weaver. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. В комплект входит ключ-шестигранник. Материал всех крепежных элементов — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 2521 M (25473)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 2521 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 25, 4 мм на оружие с верхней планкой Weaver. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. В комплект входит ключ-шестигранник. Материал всех крепежных элементов — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber 2521 M (25473) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...