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Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver

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Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 1
Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 2
Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 3
Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Внешний диаметр, мм
25.4
  • Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 2
  • Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 3
  • Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
670 руб.  990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332351
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Внешний диаметр, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver

Наименование в учётной системе 1С: Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver Кольца для прицела Veber 2521HA на планку Weaver 21 мм, очень высокие Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6. Кронштейн оснащен окошком высотой 15 мм, которое дает возможность прицеливания через открытый прицел оружия. В комплекте идет ключ - "шестигранник".

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Внешний диаметр, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Описание
Наименование в учётной системе 1С: Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver Кольца для прицела Veber 2521HA на планку Weaver 21 мм, очень высокие Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6. Кронштейн оснащен окошком высотой 15 мм, которое дает возможность прицеливания через открытый прицел оружия. В комплекте идет ключ - "шестигранник".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber 2521HA Weaver – стоимость товара 670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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