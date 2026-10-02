Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
металл
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%680 руб. 990 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
600 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
600 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 342831
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
680 руб. -31%
990 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
металл
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
50
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
100
Описание товара Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922)
Veber E 3021 L Weaver (25922) — это комплект низких раздельных колец для надежной фиксации оптических прицелов. Они разработаны для установки оптики с диаметром трубки 30 мм на оружие с планками Weaver или Picatinny. Благодаря низкому профилю, кольца обеспечивают минимальную высоту оптической оси над стволом, что делает вкладку при стрельбе максимально удобной и стабильной.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
металл
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
50
Veber E 3021 L Weaver (25922) — это комплект низких раздельных колец для надежной фиксации оптических прицелов. Они разработаны для установки оптики с диаметром трубки 30 мм на оружие с планками Weaver или Picatinny. Благодаря низкому профилю, кольца обеспечивают минимальную высоту оптической оси над стволом, что делает вкладку при стрельбе максимально удобной и стабильной.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - по цене 680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922)