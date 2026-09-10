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Антабка Veber 55A Weaver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антабка Veber 55A Weaver

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Антабка Veber 55A Weaver - фото 1
Антабка Veber 55A Weaver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антабка
Крепление на планку
Weaver
  • Антабка Veber 55A Weaver - фото 1
  • Антабка Veber 55A Weaver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377916
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Антабка
Диаметр кольца, мм
20
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Антабка Veber 55A Weaver

Антабка Veber 55A с несъемным кольцом предназначена для установки на планки Weaver. Отличное решение для оружия на котором не предусмотрены антабки. Кольца антабок предназначены для ружейного ремня (погона) шириной не более 2 см. Кольцо антабки сварное — выдерживает большое усилие на разрыв.

Отзывы о товаре Антабка Veber 55A Weaver




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Антабка
Диаметр кольца, мм
20
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Антабка Veber 55A с несъемным кольцом предназначена для установки на планки Weaver. Отличное решение для оружия на котором не предусмотрены антабки. Кольца антабок предназначены для ружейного ремня (погона) шириной не более 2 см. Кольцо антабки сварное — выдерживает большое усилие на разрыв.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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