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База Veber 027 Weaver Dual 45 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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База Veber 027 Weaver Dual 45

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База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 1
База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 2
База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 3
База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
  • База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 1
  • База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 2
  • База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 3
  • База Veber 027 Weaver Dual 45 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332352
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х4
Вес, г.
200

Описание товара База Veber 027 Weaver Dual 45

Двусторонняя угловая база Veber 027 Weaver Dual 45 предназначена для установки коллиматорного прицела, фонаря или другого вспомогательного оборудования. На кронштейне находится две планки Weaver длиной 47 мм под углом 45°. Кронштейн не перекрывает линию прицеливания. База изготовлена из прочного алюминиевого сплава, винт – из стали.

Отзывы о товаре База Veber 027 Weaver Dual 45




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Двусторонняя угловая база Veber 027 Weaver Dual 45 предназначена для установки коллиматорного прицела, фонаря или другого вспомогательного оборудования. На кронштейне находится две планки Weaver длиной 47 мм под углом 45°. Кронштейн не перекрывает линию прицеливания. База изготовлена из прочного алюминиевого сплава, винт – из стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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