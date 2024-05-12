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База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver

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База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver - фото 1
База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
Weaver
  • База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver - фото 1
  • База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
950 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332436
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х6
Вес, г.
200

Описание товара База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver

База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver предназначена для установки подствольных фонарей, лазерных целеуказателей (ЛЦУ), ИК-подсветки для приборов ночного видения на гладкоствольное огнестрельное оружие с горизонтальным расположением стволов. Для защиты воронения ствола на внутренней поверхности расположены прокладки из кожи.

Отзывы о товаре База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Для ружья beydora brd90 подходит отлично! В принципе для двудулок вертикалок отличная штука!



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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver предназначена для установки подствольных фонарей, лазерных целеуказателей (ЛЦУ), ИК-подсветки для приборов ночного видения на гладкоствольное огнестрельное оружие с горизонтальным расположением стволов. Для защиты воронения ствола на внутренней поверхности расположены прокладки из кожи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Для ружья beydora brd90 подходит отлично! В принципе для двудулок вертикалок отличная штука!


База на ствол Veber Barrel 5 H c планкой Weaver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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