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Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела

2 Отзывы
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Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела - фото 1
Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела - фото 2
Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела - фото 1
  • Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела - фото 2
  • Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709969
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Характеристики

Бренд
Veber
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела

Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела

Отзывы о товаре Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела

Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Zorge

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее, достаточно компактно кольцо, но в моем случае не подошёл по диаметру.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Владимир Ю.

Достоинства:


Комментарий:
само колесо хорошее, но не хватает вылета зажимных винтов. стоят 3 винта 3х3мм. нужны минимум 3х6. а лучше 3х8. p.s. поставил винты 3х10 все без проблем зафиксировал



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Характеристики
Бренд
Veber
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Zorge

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее, достаточно компактно кольцо, но в моем случае не подошёл по диаметру.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Владимир Ю.

Достоинства:


Комментарий:
само колесо хорошее, но не хватает вылета зажимных винтов. стоят 3 винта 3х3мм. нужны минимум 3х6. а лучше 3х8. p.s. поставил винты 3х10 все без проблем зафиксировал


Колесо отстройки параллакса Veber Wolf Alfa для прицела - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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