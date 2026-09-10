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База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver

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База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver - фото 1
База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver - фото 2
База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
  • База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver - фото 1
  • База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver - фото 2
  • База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
830 руб.  1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332346
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
100

Описание товара База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver

База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver предназначена для установки подствольных фонарей, лазерных целеуказателей (ЛЦУ), ИК-подсветки для приборов ночного видения на гладкоствольное оружие (калибры с .8 по .20), одноствольное или двуствольное с вертикальным расположением стволов. Для защиты воронения ствола внутренняя поверхность обклеена прокладками из кожи.

Отзывы о товаре База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Страна производитель
Китай
Описание
База на ствол Veber Barrel 5 V с планкой Weaver предназначена для установки подствольных фонарей, лазерных целеуказателей (ЛЦУ), ИК-подсветки для приборов ночного видения на гладкоствольное оружие (калибры с .8 по .20), одноствольное или двуствольное с вертикальным расположением стволов. Для защиты воронения ствола внутренняя поверхность обклеена прокладками из кожи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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