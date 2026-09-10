Набор быстросъемных антабок Veber QD26 с винтовым креплением
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор быстросъемных антабок Veber QD26 с винтовым креплением
Быстросъемные антабки Veber QD26 под ремень шириной 1” со стальными петлями выдерживают усилие на разрыв до 100 кг, предназначены для установки на оружия, не имеющего крепления для антабок. Для установки антабки на оружие, не имеющее для нее ответной части, необходимо сначала ввинтить крепление в приклад. Затем винтовую головку антабки нужно выкрутить до упора, надавить на нее и освободившуюся скобу развернуть на 90°. Далее следует вставить ось антабки в крепление на оружии, вернуть скобу на место и завернуть винтовую головку до упора. Антабки не подвержены коррозии, устойчивы к перепадам температуры и неблагоприятным погодным условиям
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