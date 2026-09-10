Кольцо на прицел Veber 30 с планкой Weaver
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Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342820
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
100
Описание товара Кольцо на прицел Veber 30 с планкой Weaver
Кронштейн на прицел предназначен для установки коллиматорного прицела, фонаря или лазерного целеуказателя. Крепится прямо к корпусу прицела с посадочным диаметром 30 мм. Кольцо выполнено из алюминиевого сплава, крепежные элементы – из стали.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Кронштейн на прицел предназначен для установки коллиматорного прицела, фонаря или лазерного целеуказателя. Крепится прямо к корпусу прицела с посадочным диаметром 30 мм. Кольцо выполнено из алюминиевого сплава, крепежные элементы – из стали.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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