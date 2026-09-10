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Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное

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Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 1
Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 2
Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 3
Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
  • Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 1
  • Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 2
  • Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 3
  • Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
730 руб.  1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368548
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
300

Описание товара Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное

Кольцо для прицела Veber 3021AH QD быстросъемное, на планку Weaver 21 мм, высокое. Кольца для прицела типа 3021AH предназначены для установки на оружие с верхней планкой Weaver 21 мм. Материал всех крепежных элементов — алюминий. Прижимная планка подпружинена.

Отзывы о товаре Крепление Veber 3021AH QD с вкладками универсальное




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Страна производитель
Китай
Описание
Кольцо для прицела Veber 3021AH QD быстросъемное, на планку Weaver 21 мм, высокое. Кольца для прицела типа 3021AH предназначены для установки на оружие с верхней планкой Weaver 21 мм. Материал всех крепежных элементов — алюминий. Прижимная планка подпружинена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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