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Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком

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Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком - фото 1
Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком - фото 2
Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
  • Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком - фото 2
  • Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342815
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
очень высокие
Высота установки прицела, мм
35
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
300

Описание товара Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком

Кольца для прицела Veber 2511 EH на ласточкин хвост 11 мм, очень высокие. Кронштейн оснащен окошком высотой 10 мм, которое дает возможность прицеливания через открытый прицел оружия при снятом прицеле. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 2511 EH с окошком




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
очень высокие
Высота установки прицела, мм
35
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 2511 EH на ласточкин хвост 11 мм, очень высокие. Кронштейн оснащен окошком высотой 10 мм, которое дает возможность прицеливания через открытый прицел оружия при снятом прицеле. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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