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Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber 3011 M (23630)

2 Отзывы
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Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) - фото 1
Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) - фото 2
Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
«ласточкин хвост» 11 мм
  • Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) - фото 2
  • Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342833
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
26
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
18
Масса кольца, г
38
Крепление на планку
«ласточкин хвост» 11 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber 3011 M (23630)

Кольца для прицела Veber 3011 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 30 мм на оружие с верхней планкой «ласточкин хвост» 11 мм. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. В комплект входит ключ-шестигранник. Материал всех крепежных элементов — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3011 M (23630)

Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
быстросъёмные вместо обычных. зажимают хорошо. высота 25мм алюминий на мелкашку подошли
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не ставил пока ,позже дополню . Кольца с прицелом гуляют нет возможности сильно затянуть кольца,кол ца на выброс .



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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
26
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
18
Масса кольца, г
38
Крепление на планку
«ласточкин хвост» 11 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 3011 M предназначены для установки оптических прицелов с посадочным диаметром 30 мм на оружие с верхней планкой «ласточкин хвост» 11 мм. Винты с насечкой, на головке винта прямой шлиц. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. В комплект входит ключ-шестигранник. Материал всех крепежных элементов — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
быстросъёмные вместо обычных. зажимают хорошо. высота 25мм алюминий на мелкашку подошли
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не ставил пока ,позже дополню . Кольца с прицелом гуляют нет возможности сильно затянуть кольца,кол ца на выброс .


Кольца для прицела Veber 3011 M (23630) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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