Насадка защитная Veber SafeCup 24 для прицела
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Насадка защитная Veber SafeCup 24 для прицела
Veber SafeCup 24 — это защитная насадка, которая создает дополнительный барьер между окружающей средой и дорогой оптикой прицела. Благодаря высокой прочности и надежности конструкции насадки, линзы прицела останутся невредимыми даже в суровых условиях эксплуатации. Плоскопараллельная пластина из поликарбоната надежно защищает объектив от царапин и загрязнений, сохраняя при этом яркое и четкое изображение без искажений. Защитная насадка Veber SafeCup 24 из алюминиевого сплава предназначена для установки на оптические прицелы с диаметром объектива 24 мм. В ассортименте также представлены модели для прицелов с объективом 42 мм (Veber SafeCup 42) и 50 мм (Veber SafeCup 50).
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