Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774
Набор инструментов для автомобиля DEKO DKMT49 в чемодане (49 предметов). Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования. Состав набора: биты SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, PH 1, 2, 3, S 1, 2, 3, T 10, 15, 20, 25, 27, 30, H 2, 3, 4, 5, 6 (23 шт), адаптер (1 шт), шестигранный ключ 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт), глубокие головки 1/4: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм (6 шт), головки 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 мм (10 шт), универсальный шарнир 1/4 (1 шт), соединитель 1/4 (1 шт), удлинитель 1/4: 2, 4 (2 шт), трещотка 1/4 (1 шт), кейс
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 12 шт. 6-22 мм антислип Stels (152...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H46 (46 ...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех...
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитОтвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (2...
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Mat...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитНабор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром M...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитНабор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к ру...
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс 56 предметов Сибртех
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H5...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Отзывы о товаре Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774