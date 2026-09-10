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Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774

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Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 1
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 2
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 3
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 4
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 5
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 6
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 7
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 8
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 9
Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 1
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 2
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 3
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 4
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 5
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 6
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 7
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 8
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 9
  • Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341607
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
30х18х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774

Набор инструментов для автомобиля DEKO DKMT49 в чемодане (49 предметов). Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования. Состав набора: биты SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, PH 1, 2, 3, S 1, 2, 3, T 10, 15, 20, 25, 27, 30, H 2, 3, 4, 5, 6 (23 шт), адаптер (1 шт), шестигранный ключ 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт), глубокие головки 1/4: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм (6 шт), головки 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 мм (10 шт), универсальный шарнир 1/4 (1 шт), соединитель 1/4 (1 шт), удлинитель 1/4: 2, 4 (2 шт), трещотка 1/4 (1 шт), кейс



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Deko DKMT49 065-0774




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор инструментов для автомобиля DEKO DKMT49 в чемодане (49 предметов). Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования. Состав набора: биты SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, PH 1, 2, 3, S 1, 2, 3, T 10, 15, 20, 25, 27, 30, H 2, 3, 4, 5, 6 (23 шт), адаптер (1 шт), шестигранный ключ 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт), глубокие головки 1/4: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм (6 шт), головки 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 мм (10 шт), универсальный шарнир 1/4 (1 шт), соединитель 1/4 (1 шт), удлинитель 1/4: 2, 4 (2 шт), трещотка 1/4 (1 шт), кейс


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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