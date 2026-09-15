Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15224)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
В наличии
Код товара: 649195
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1 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип гаечных ключей
рожковый
Количество бит, шт
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, кг.
1.44
Описание товара Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15224)
Набор рожковых ключей 6 - 32 мм СИБРТЕХ 15224 состоит из 10 предметов. Ключи выполнены из высокопрочной стали и защищены от коррозии фосфатированным покрытием. Данные инструменты позволяют демонтировать любые шестигранные крепления. Для удобства хранения, ключи поставляются в специальном подвесе.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип гаечных ключей
рожковый
Количество бит, шт
10
Страна производитель
Китай
Набор рожковых ключей 6 - 32 мм СИБРТЕХ 15224 состоит из 10 предметов. Ключи выполнены из высокопрочной стали и защищены от коррозии фосфатированным покрытием. Данные инструменты позволяют демонтировать любые шестигранные крепления. Для удобства хранения, ключи поставляются в специальном подвесе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15224) - этот товар вы можете купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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