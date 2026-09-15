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Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)

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Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 1
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 2
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 3
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 4
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 5
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 6
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 7
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 8
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 9
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL3, SL55, SL65 - 6 шт
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 1
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 2
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 3
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 4
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 5
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 6
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 7
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 8
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 9
  • Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL3, SL55, SL65 - 6 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
26х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)

Набор отверток Matrix Professional 13303 из стали S2, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 6 инструментов. и предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки подходят под шлицы PH и SL и имеют намагниченные жала, позволяющие направлять крепеж одной рукой. Набор пригодится во время ремонта бытовой и компьютерной техники или сборки мебели.

Преимущества

  • Высокая сопротивляемость нагрузкам — стержни выполнены из высококачественной японской стали S2, рабочие части закалены до твердости 58-62 HRC.
  • Надежное соединение со стержнями — рукоятки произведены по технологии цельного литья.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку.
  • Удобное хранение — в тыльной части рукояток имеются отверстия для подвешивания отверток.
  • Гарантированное качество — отвертки изготовлены в Тайване под усиленным контролем на всех этапах производства.



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Отзывы о товаре Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отвертки: РН0, РН1, РН2, SL3, SL55, SL65 - 6 шт
Упаковка
картонная коробка
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор отверток Matrix Professional 13303 из стали S2, с двухкомпонентными рукоятками, состоит из 6 инструментов. и предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертки подходят под шлицы PH и SL и имеют намагниченные жала, позволяющие направлять крепеж одной рукой. Набор пригодится во время ремонта бытовой и компьютерной техники или сборки мебели.

Преимущества

  • Высокая сопротивляемость нагрузкам — стержни выполнены из высококачественной японской стали S2, рабочие части закалены до твердости 58-62 HRC.
  • Надежное соединение со стержнями — рукоятки произведены по технологии цельного литья.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку.
  • Удобное хранение — в тыльной части рукояток имеются отверстия для подвешивания отверток.
  • Гарантированное качество — отвертки изготовлены в Тайване под усиленным контролем на всех этапах производства.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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