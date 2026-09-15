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Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332)

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Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 1
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 2
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 3
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 4
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 5
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 6
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 7
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 8
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 9
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключи накидные 6х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20х22 - 8 шт
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 1
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 2
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 3
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 4
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 5
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 6
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 7
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 8
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 9
  • Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332)
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключи накидные 6х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20х22 - 8 шт
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, кг.
1.27

Описание товара Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332)

Набор из 8 накидных ключей Matrix 15332 из стали CR-V, с покрытием из полированного хрома, предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов размером 6-22 мм. Накидные рабочие части с круглым профилем полностью охватывают головку крепежа и легко справляются даже с закисшими болтами и гайками. Благодаря изогнутой форме ключи удобны для работы в труднодоступных местах. Инструменты подходят для эксплуатации в бытовых условиях, автосервисе и частной мастерской.

Преимущества

  • Высокий ресурс — инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, твердость рабочих частей составляет 44 HRC.
  • Коррозионная стойкость — полированное хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
  • Универсальность — в набор входит 8 двусторонних ключей для работы с крепежом разного размера.
  • Удобный держатель — ключи не выпадут и не потеряются во время хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Ключи накидные 6х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17,18х19,20х22 - 8 шт
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание

Набор из 8 накидных ключей Matrix 15332 из стали CR-V, с покрытием из полированного хрома, предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов размером 6-22 мм. Накидные рабочие части с круглым профилем полностью охватывают головку крепежа и легко справляются даже с закисшими болтами и гайками. Благодаря изогнутой форме ключи удобны для работы в труднодоступных местах. Инструменты подходят для эксплуатации в бытовых условиях, автосервисе и частной мастерской.

Преимущества

  • Высокий ресурс — инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, твердость рабочих частей составляет 44 HRC.
  • Коррозионная стойкость — полированное хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
  • Универсальность — в набор входит 8 двусторонних ключей для работы с крепежом разного размера.
  • Удобный держатель — ключи не выпадут и не потеряются во время хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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