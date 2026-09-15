Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332)
Набор из 8 накидных ключей Matrix 15332 из стали CR-V, с покрытием из полированного хрома, предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов размером 6-22 мм. Накидные рабочие части с круглым профилем полностью охватывают головку крепежа и легко справляются даже с закисшими болтами и гайками. Благодаря изогнутой форме ключи удобны для работы в труднодоступных местах. Инструменты подходят для эксплуатации в бытовых условиях, автосервисе и частной мастерской.
Преимущества
- Высокий ресурс — инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, твердость рабочих частей составляет 44 HRC.
- Коррозионная стойкость — полированное хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
- Универсальность — в набор входит 8 двусторонних ключей для работы с крепежом разного размера.
- Удобный держатель — ключи не выпадут и не потеряются во время хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H46 (46 ...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех...
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитОтвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (2...
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Mat...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитНабор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к ру...
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс 56 предметов Сибртех
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H5...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ...
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитНабор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)
Набор из 8 накидных ключей Matrix 15332 из стали CR-V, с покрытием из полированного хрома, предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов размером 6-22 мм. Накидные рабочие части с круглым профилем полностью охватывают головку крепежа и легко справляются даже с закисшими болтами и гайками. Благодаря изогнутой форме ключи удобны для работы в труднодоступных местах. Инструменты подходят для эксплуатации в бытовых условиях, автосервисе и частной мастерской.
Преимущества
- Высокий ресурс — инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, твердость рабочих частей составляет 44 HRC.
- Коррозионная стойкость — полированное хромоникелевое покрытие защищает инструменты от воздействия влаги.
- Универсальность — в набор входит 8 двусторонних ключей для работы с крепежом разного размера.
- Удобный держатель — ключи не выпадут и не потеряются во время хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Отзывы о товаре Набор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром Matrix (15332)