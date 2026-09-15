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Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234)

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Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 1
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 2
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 3
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 4
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 5
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 6
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 7
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 8
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 9
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 10
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 11
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 12
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 13
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 14
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 15
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 16
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 17
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 18
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 19
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 1
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 2
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 3
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 4
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 5
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 6
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 7
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 8
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 9
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 10
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 11
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 12
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 13
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 14
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 15
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 16
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 17
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 18
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 19
  • Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234)
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
Упаковка
сумка
Тип гаечных ключей
рожковый
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, кг.
1.44

Описание товара Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234)

Набор фосфатированных рожковых ключей Сибртех 15234, изготовленный из стали CrV в соответствии с ГОСТом 2839, состоит из 12 инструментов и используется для монтажа и демонтажа шестигранного резьбового крепежа диаметром 6-32 мм. Ключи являются двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, пригодится также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
  • Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
  • Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.



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Отзывы о товаре Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей рожковых - 12 шт
Упаковка
сумка
Тип гаечных ключей
рожковый
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание

Набор фосфатированных рожковых ключей Сибртех 15234, изготовленный из стали CrV в соответствии с ГОСТом 2839, состоит из 12 инструментов и используется для монтажа и демонтажа шестигранного резьбового крепежа диаметром 6-32 мм. Ключи являются двусторонними — на каждом конце есть губки с различным размером зева. Набор будет полезен в сервисном центре, авторемонтной мастерской, пригодится также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к механическим нагрузкам — ключи изготовлены из стали CrV методом горячей ковки, прошли отжиг, закалку и последующий отпуск.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — губки расположены под углом к оси тела инструмента.
  • Повышенная износостойкость — твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC, что соответствует требованиям ГОСТа.
  • Надежная защита от коррозии — поверхность инструментов фосфатирована.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 2839 Сибртех (15234) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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