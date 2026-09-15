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Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta (13309) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta (13309)

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Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 1
Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 2
Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 3
Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
21
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1х75 мм, РН2х100, SL3х75, SL5x75, SL6x100, SL8x150, биты 25 мм: Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т35, Т40
  • Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 1
  • Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 2
  • Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 3
  • Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649212
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta (13309)
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
21
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1х75 мм, РН2х100, SL3х75, SL5x75, SL6x100, SL8x150, биты 25 мм: Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т35, Т40
Упаковка
пластиковый кейс
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х3
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta (13309)

Набор Sparta 13309 включает в себя 21 предмет: отвертки с двухкомпонентными рукоятками и биты длиной 25 мм. Станет недорогим и практичным решением при проведении бытовых ремонтных и монтажных работ. Комплект включает в себя отвертки с крестовым и минусовым шлицем для монтажа/демонтажа крепежных элементов типа PH и SL соответственно. А отвертка-держатель и сменные биты позволяют работать с винтами типа HEX и TORX.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta (13309)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
21
Инструменты в комплекте
отвертки: РН1х75 мм, РН2х100, SL3х75, SL5x75, SL6x100, SL8x150, биты 25 мм: Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т35, Т40
Упаковка
пластиковый кейс
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
13
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Sparta 13309 включает в себя 21 предмет: отвертки с двухкомпонентными рукоятками и биты длиной 25 мм. Станет недорогим и практичным решением при проведении бытовых ремонтных и монтажных работ. Комплект включает в себя отвертки с крестовым и минусовым шлицем для монтажа/демонтажа крепежных элементов типа PH и SL соответственно. А отвертка-держатель и сменные биты позволяют работать с винтами типа HEX и TORX.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к рукоятка Sparta (13309) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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