Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ
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Характеристики
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita TW141DZ
Гайковерт Makita TW141DZ благодаря своим возможностям станет отличным выбором для монтажных работ любой сложности. Данный инструмент относится к ударному типу и позволяет с легкостью закручивать крепежи большого диаметра, а также откручивать заржавевшие метизы. Гайковерт Makita TW141DZ оснащен мощным двигателем, способным развивать скорость до 2600 об/мин и 3200 уд/мин. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, что позволит вам быстро справляться с любым объемом работы. Модель также отличается надежной конструкцией, что положительно сказывается длительности срока службы. В качестве патрона используется квадрат 1/2, благодаря чему вы сможете устанавливать стандартные головки без каких-либо переходников.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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