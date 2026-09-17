Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
Высокомоментный аккумуляторный ударный гайковёрт с бесщёточным двигателем, предназначенный для быстрого и лёгкого закручивания и откручивания гаек и болтов. Он идеально подойдёт для обслуживания автомобилей, сборки металлических конструкций и других задач, требующих высокой силы затяжки. Инструмент развивает крутящий момент до 300 Н·м и усилие срыва до 500 Н·м, обеспечивая эффективную работу даже с «прикипевшим» крепежом. Бесщёточный мотор отличается высокой мощностью, энергоэффективностью и в 10 раз большим сроком службы по сравнению с традиционными двигателями. Гайковёрт оснащён 2 режимами скорости/момента для точной настройки под разные задачи. Быстрая смена насадок обеспечивается ?" квадратным приводом с фрикционным кольцом. Эргономичный корпус с мягким покрытием и прочный металлический редуктор гарантируют удобство и надёжность в процессе эксплуатации. Подсветка LED помогает работать даже в условиях слабой освещённости, а плавный запуск и регулировка скорости обеспечивают полный контроль. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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