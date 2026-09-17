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Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Максимальный крутящий момент
300
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
0
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Частота вращения шпинделя
0-1950/3000 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Максимальный крутящий момент
300
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
220Х85Х215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, кг.
1.27

Описание товара Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

Высокомоментный аккумуляторный ударный гайковёрт с бесщёточным двигателем, предназначенный для быстрого и лёгкого закручивания и откручивания гаек и болтов. Он идеально подойдёт для обслуживания автомобилей, сборки металлических конструкций и других задач, требующих высокой силы затяжки. Инструмент развивает крутящий момент до 300 Н·м и усилие срыва до 500 Н·м, обеспечивая эффективную работу даже с «прикипевшим» крепежом. Бесщёточный мотор отличается высокой мощностью, энергоэффективностью и в 10 раз большим сроком службы по сравнению с традиционными двигателями. Гайковёрт оснащён 2 режимами скорости/момента для точной настройки под разные задачи. Быстрая смена насадок обеспечивается ?" квадратным приводом с фрикционным кольцом. Эргономичный корпус с мягким покрытием и прочный металлический редуктор гарантируют удобство и надёжность в процессе эксплуатации. Подсветка LED помогает работать даже в условиях слабой освещённости, а плавный запуск и регулировка скорости обеспечивают полный контроль. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.



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Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Частота вращения шпинделя
0-1950/3000 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
квадрат с фрикционным кольцом
Максимальный крутящий момент
300
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Развернуть
Габариты без упаковки
220Х85Х215 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Высокомоментный аккумуляторный ударный гайковёрт с бесщёточным двигателем, предназначенный для быстрого и лёгкого закручивания и откручивания гаек и болтов. Он идеально подойдёт для обслуживания автомобилей, сборки металлических конструкций и других задач, требующих высокой силы затяжки. Инструмент развивает крутящий момент до 300 Н·м и усилие срыва до 500 Н·м, обеспечивая эффективную работу даже с «прикипевшим» крепежом. Бесщёточный мотор отличается высокой мощностью, энергоэффективностью и в 10 раз большим сроком службы по сравнению с традиционными двигателями. Гайковёрт оснащён 2 режимами скорости/момента для точной настройки под разные задачи. Быстрая смена насадок обеспечивается ?" квадратным приводом с фрикционным кольцом. Эргономичный корпус с мягким покрытием и прочный металлический редуктор гарантируют удобство и надёжность в процессе эксплуатации. Подсветка LED помогает работать даже в условиях слабой освещённости, а плавный запуск и регулировка скорости обеспечивают полный контроль. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Аккумуляторный гайковерт SKIL IW6720, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - купить по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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