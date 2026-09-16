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Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250)

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Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 1
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 2
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 3
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 4
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 5
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 6
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 7
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 8
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 9
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 10
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 11
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 12
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 13
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 14
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 15
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 16
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 17
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 18
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 19
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 1
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 2
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 3
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 4
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 5
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 6
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 7
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 8
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 9
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 10
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 11
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 12
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 13
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 14
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 15
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 16
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 17
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 18
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 19
  • Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250)
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Частота вращения шпинделя
2400
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Частота вращения шпинделя, об/мин
2400
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х8
Вес, кг.
1.9

Описание товара Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250)

Бесщеточный гайковерт ЗУБР Профессионал GB-250 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Три уровня регулировки и режим откручивания помогают настроить крутящий момент под предстоящую работу или используемый крепеж. Металлический корпус редуктора обеспечивает прочность при передаче большого крутящего момента. Подсветка способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения.



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Отзывы о товаре Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Частота вращения шпинделя
2400
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип патрона
1/2 дюйма
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
280
Частота вращения шпинделя, об/мин
2400
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный гайковерт ЗУБР Профессионал GB-250 предназначен для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет заворачивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Три уровня регулировки и режим откручивания помогают настроить крутящий момент под предстоящую работу или используемый крепеж. Металлический корпус редуктора обеспечивает прочность при передаче большого крутящего момента. Подсветка способствует дополнительному удобству при работе в условиях недостаточного освещения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, без АКБ, Профессионал (GB-250) - этот товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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