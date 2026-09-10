Чайник электрический Vitek VT-7039
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337360
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
откидная защелкивающаяся крышка
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х20
Вес, кг.
1.28
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7039
Эргономика во всем – так можно коротко охарактеризовать чайник VITEK VT-7039 ST. Корпус из высококачественной нержавеющей стали, большое и удобное окно шкалы уровня жидкости, оптимальный объем в 1,7 л, ручка из пластика, подставка с центральным контактным элементом, обеспечивающая вращение чайника на 360 0 – словом всё, чтобы сделать процесс приготовления чая или кофе максимально простым, удобным и безопасным. И, конечно, по-настоящему стильные формы и внешний вид, а также технология внутренней подсветки Colour, чтобы вы не просто кипятили воду, но и получали эстетическое удовольствие.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
отсек для шнура
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от включения без воды
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
откидная защелкивающаяся крышка
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Эргономика во всем – так можно коротко охарактеризовать чайник VITEK VT-7039 ST. Корпус из высококачественной нержавеющей стали, большое и удобное окно шкалы уровня жидкости, оптимальный объем в 1,7 л, ручка из пластика, подставка с центральным контактным элементом, обеспечивающая вращение чайника на 360 0 – словом всё, чтобы сделать процесс приготовления чая или кофе максимально простым, удобным и безопасным. И, конечно, по-настоящему стильные формы и внешний вид, а также технология внутренней подсветки Colour, чтобы вы не просто кипятили воду, но и получали эстетическое удовольствие.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
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