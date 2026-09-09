Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322871
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
базовая часть, блендер, венчик, измельчитель, мельничка, мерный сткан
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
28х27х20
Вес, кг.
1.8
Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X
Блендер Braun HB701AI-MQ7045X поможет вам в решении самых разных кухонных задач и ускорит приготовление множества блюд. Вы сможете самостоятельно устанавливать скорость работы, действуя интуитивно – за это отвечает технология Smart Speed. На рукоятке прибора удобно расположена кнопка, отвечающая за включение/выключение. Чем сильнее вы нажимаете на неё, тем выше мощность. Независимо от того, какое усилие вы приложите, надавливая на клавишу, двигатель будет запускаться плавно. Это позволит снизить нагрузку и продлить срок его службы, а кроме того, поможет избежать разбрызгивания ингредиентов.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
базовая часть, блендер, венчик, измельчитель, мельничка, мерный сткан
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Блендер Braun HB701AI-MQ7045X поможет вам в решении самых разных кухонных задач и ускорит приготовление множества блюд. Вы сможете самостоятельно устанавливать скорость работы, действуя интуитивно – за это отвечает технология Smart Speed. На рукоятке прибора удобно расположена кнопка, отвечающая за включение/выключение. Чем сильнее вы нажимаете на неё, тем выше мощность. Независимо от того, какое усилие вы приложите, надавливая на клавишу, двигатель будет запускаться плавно. Это позволит снизить нагрузку и продлить срок его службы, а кроме того, поможет избежать разбрызгивания ингредиентов.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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