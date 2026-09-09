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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314143
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х38
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная

Размораживание. Автоприготовление. Внутренняя эмаль легко очищается. 8 программ. Поворотный столик.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D2073 черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Описание
Размораживание. Автоприготовление. Внутренняя эмаль легко очищается. 8 программ. Поворотный столик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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