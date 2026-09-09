Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый
Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитПылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый
-
В наличииЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитПылесос Bosch BGS41HYG1 с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитПылесос Bosch BGL8HYG1 Serie 8 ProHygienic с мешком для сбора пы...
-
В наличииЦена 25 280 руб.6320 руб. в СплитПылесос Bosch BGL8HYG2 Serie 4 ProHygienic с мешком для сбора пы...
-
В наличииЦена 29 590 руб.7398 руб. в СплитМоющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic
-
В наличииЦена 31 310 руб.7828 руб. в СплитПылесос Karcher VC 6 Cordless серебристый/белый
-
В наличииЦена 33 260 руб.8315 руб. в СплитПылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок...
Отзывы о товаре Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый