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Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый

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Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 1
Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 2
Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 3
Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 1
  • Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 2
  • Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 3
  • Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314017
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х29
Вес, кг.
5.7

Описание товара Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый

Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.

Отзывы о товаре Пылесос Karcher T 7/1 Classic серый/желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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