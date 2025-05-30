Пылесос PHILIPS FC9734/01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656379
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, кг.
6
Описание товара Пылесос PHILIPS FC9734/01
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive+, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке
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Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive+, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке
Достоинства:
Комментарий:
офигенный пылесос,столько мусора собирает,очень мощный,качественный,однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок. Вроде бы подарком довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный!Доставили на второй день. Упакован добросовестно.Каждая часть в отдельной упаковке и корпус тоже . Это уже второй. Взяли для другой квартиры. Первый служит без нареканий более 5лет. Мощный- ковер поднимает)) Длинный шнур.Удобные насадки, особенно диамандфлекс, двигается под разным углом. Насадка щётка не съемная, Насадки для щелей и мебели удобно хранить в корпусе пылесоса. Стильный, лёгкий в очистке. Самый лучший из всех тех которыми я пользовалась в своей жизни. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосит как не в себя рекомендую 100% жена не могла пропылесосить как он прилип ковру
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный. Все насадки рабочие. Настоящий помощник в доме!!!
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал пылесос по подборкам в интернете.
Достоинства:
Комментарий:
нет управления на рукоятки шланга
Достоинства:
Комментарий:
Отличная модель во всех отношениях.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос соответствует цене. Качественное изделие!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос классный. Мощный, пыль собирает отлично. Красивый. Рекомендую не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер, мощный удобный , со своей задачей справляется на 5
Достоинства:
Комментарий:
Это лучший пылесос, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный, удобный в обслуживании ( очень просто удалить мусор из контейнера) Смотрится вообще отлично)) Удобное хранение маленьких насадок
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мощность всасывания, прям то, что искал. Из минусов, пока не не понял как можно аккуратно доставать контейнер, чтобы не разбрасывать скопившуюся пыль.
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, мощность хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо всасывает.удобно пылесосить.хорошие насадки.только насадкой для пола - ковры пылесосить нельзя, хотя очень удобно.начинают вылезать щетинки, так, что насадки для того чтобы пропылесосить ковер, надо менять насадки.
Достоинства:
Комментарий:
пока не знаю, радует, что до меня не было вскрыто, и видно, что оригинал
Достоинства:
Комментарий:
отличный , очень понравился , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос , он не сосет он засасывает в свои недра все!
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, мощный, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, очень мощный пылесос. Купила себе и маме. Пока претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос класс, покупаю второй, первый до сих пор работает, стерлась только щетка и перестал сматываться провод. Решил купить новый пока была скидка. отнесу в гараж убираться в машине и гараже. и до этого две предыдущие мешковые модели тоже работают убираюсь в офисе и в складе.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! большая мощность, много насадок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и действительно мощный пылесос, есть с чем сравнить. Единственное что не понравилось, так это не снимаемая щётка на самой ручке, плохо фиксируется и в дальнейшем мешает пользоваться. Очень продумано и понравилось насадки на задней крышке пылесоса. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос. один дома, второй на работе в офисе
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер,мощь впечатляет,очистка легкая
Достоинства:
Комментарий:
впечатление о пылесосе хорошее. убирает чисто. удобные щетки. мощности даже много в основном пылесосим на третьем режиме. собирает гораздо больше мелкой пыли чем прошлый пылесос. Возможно стоило бы купить Филипс менее мощный и немного сэкономить.
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос PHILIPS FC9734/01
Достоинства:
Комментарий:
офигенный пылесос,столько мусора собирает,очень мощный,качественный,однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок. Вроде бы подарком довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный!Доставили на второй день. Упакован добросовестно.Каждая часть в отдельной упаковке и корпус тоже . Это уже второй. Взяли для другой квартиры. Первый служит без нареканий более 5лет. Мощный- ковер поднимает)) Длинный шнур.Удобные насадки, особенно диамандфлекс, двигается под разным углом. Насадка щётка не съемная, Насадки для щелей и мебели удобно хранить в корпусе пылесоса. Стильный, лёгкий в очистке. Самый лучший из всех тех которыми я пользовалась в своей жизни. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосит как не в себя рекомендую 100% жена не могла пропылесосить как он прилип ковру
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный. Все насадки рабочие. Настоящий помощник в доме!!!
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал пылесос по подборкам в интернете.
Достоинства:
Комментарий:
нет управления на рукоятки шланга
Достоинства:
Комментарий:
Отличная модель во всех отношениях.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос соответствует цене. Качественное изделие!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос классный. Мощный, пыль собирает отлично. Красивый. Рекомендую не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер, мощный удобный , со своей задачей справляется на 5
Достоинства:
Комментарий:
Это лучший пылесос, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный, удобный в обслуживании ( очень просто удалить мусор из контейнера) Смотрится вообще отлично)) Удобное хранение маленьких насадок
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мощность всасывания, прям то, что искал. Из минусов, пока не не понял как можно аккуратно доставать контейнер, чтобы не разбрасывать скопившуюся пыль.
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, мощность хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо всасывает.удобно пылесосить.хорошие насадки.только насадкой для пола - ковры пылесосить нельзя, хотя очень удобно.начинают вылезать щетинки, так, что насадки для того чтобы пропылесосить ковер, надо менять насадки.
Достоинства:
Комментарий:
пока не знаю, радует, что до меня не было вскрыто, и видно, что оригинал
Достоинства:
Комментарий:
отличный , очень понравился , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос , он не сосет он засасывает в свои недра все!
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, мощный, удобный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, очень мощный пылесос. Купила себе и маме. Пока претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос класс, покупаю второй, первый до сих пор работает, стерлась только щетка и перестал сматываться провод. Решил купить новый пока была скидка. отнесу в гараж убираться в машине и гараже. и до этого две предыдущие мешковые модели тоже работают убираюсь в офисе и в складе.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! большая мощность, много насадок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и действительно мощный пылесос, есть с чем сравнить. Единственное что не понравилось, так это не снимаемая щётка на самой ручке, плохо фиксируется и в дальнейшем мешает пользоваться. Очень продумано и понравилось насадки на задней крышке пылесоса. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос. один дома, второй на работе в офисе
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер,мощь впечатляет,очистка легкая
Достоинства:
Комментарий:
впечатление о пылесосе хорошее. убирает чисто. удобные щетки. мощности даже много в основном пылесосим на третьем режиме. собирает гораздо больше мелкой пыли чем прошлый пылесос. Возможно стоило бы купить Филипс менее мощный и немного сэкономить.