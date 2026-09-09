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Мышь CBR CM 131 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь CBR CM 131

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Мышь CBR CM 131 - фото 1
Мышь CBR CM 131 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
  • Мышь CBR CM 131 - фото 1
  • Мышь CBR CM 131 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
270 руб.  647 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301376
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь CBR CM 131

Оптическая мышь выполнена из качественного ABS-пластика. У мыши 3 кнопки и колесо прокрутки. Длина кабеля 200 ± 5 см. Симметричный дизайн.

Отзывы о товаре Мышь CBR CM 131




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Мышь компьютерная проводная
Описание
Оптическая мышь выполнена из качественного ABS-пластика. У мыши 3 кнопки и колесо прокрутки. Длина кабеля 200 ± 5 см. Симметричный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь CBR CM 131 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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