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Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black

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Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black - фото 3
Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black - фото 1
  • Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black - фото 2
  • Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black - фото 3
  • Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300882
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190x372x345
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х15
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black

Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус AeroCool Cs-102 – модель от широко известного производителя компьютерных корпусов. Классический дизайн модели будет гармонировать с большинством интерьеров. Для многих пользователей важным преимуществом корпуса станет его компактность: габаритные размеры будущего компьютера будут составлять 345x190x372 мм. Такой системный блок можно будет установить в небольшой нише или даже на столе. Корпус AeroCool Cs-102 совместим с материнскими платами форм-факторов Micro-ATX и Mini-ITX. Такие платы часто применяются при сборке офисных компьютеров, но ничто не мешает вам сконструировать и домашний компьютер универсального назначения. Корпус имеет 4 слота расширения. Несмотря на компактность модели, в ее оснащение входит отсек для 5.25-дюймовых накопителей и других устройств. Максимально возможная длина видеоадаптера равна 240 мм. Максимальная высота процессорного кулера – 150 мм. Блок питания в комплектацию корпуса не входит. Выбор этого важнейшего конструктивного элемента предоставлен пользователю.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190x372x345
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус AeroCool Cs-102 – модель от широко известного производителя компьютерных корпусов. Классический дизайн модели будет гармонировать с большинством интерьеров. Для многих пользователей важным преимуществом корпуса станет его компактность: габаритные размеры будущего компьютера будут составлять 345x190x372 мм. Такой системный блок можно будет установить в небольшой нише или даже на столе. Корпус AeroCool Cs-102 совместим с материнскими платами форм-факторов Micro-ATX и Mini-ITX. Такие платы часто применяются при сборке офисных компьютеров, но ничто не мешает вам сконструировать и домашний компьютер универсального назначения. Корпус имеет 4 слота расширения. Несмотря на компактность модели, в ее оснащение входит отсек для 5.25-дюймовых накопителей и других устройств. Максимально возможная длина видеоадаптера равна 240 мм. Максимальная высота процессорного кулера – 150 мм. Блок питания в комплектацию корпуса не входит. Выбор этого важнейшего конструктивного элемента предоставлен пользователю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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