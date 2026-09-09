Parallels Desktop 14 на 1 год [PD14-RL1-1Y-CIS] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Parallels Desktop 14 на 1 год [PD14-RL1-1Y-CIS] (электронный ключ)
Описание
Parallels Desktop® 14 для Mac — это самое простое, быстрое и эффективное решение для запуска Windows и приложений Windows на компьютере Mac® без перезагрузки.
Новые функции в Parallels Desktop 14
Быстродействие
- Повышение быстродействия до 200 % для iMac Pro® (кодирование звука и видео, ИИ, 3D-моделирование, шифрование и другие нагрузки со сложными математическими вычислениями) благодаря поддержке набора инструкций процессора AVX512.
- Ускорение запуска приложений до 80 %.
- Ускорение загрузки до 10 %.
- Ускорение приостановки для раздела APFS до 30 %.
- Увеличение частоты кадров в секунду для общей камеры до 130 %.
- Увеличение частоты кадров в секунду в режиме Coherence до 17 %.
- Камера Mac, совместно используемая с Windows, потребляет до трех раз меньше ресурсов ЦП.
Графика
Большое внимание удалено усовершенствованию графики, в частности, таким аспектам, как отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, переключение виртуальной машины между режимами просмотра, объем используемой графической памяти и многое другое:
- Новый автоматический режим обработки графики позволяет Windows 8 и более поздних версий использовать более 2 ГБ системной памяти Mac для графики, по возможности предоставляя к ней доступ приложениям Windows. Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо обновить Parallels Tools.
- Не весь объем назначенной графической памяти блокируется виртуальной машиной. Неиспользуемая память возвращается на компьютер Mac.
- Parallels Desktop 14 теперь включает улучшенную поддержку OpenGL для ресурсоемких графических приложений, а также существенные улучшения в SketchUp 2017/2018, CTVox, DIALux 8 и OriginLab.
- Усовершенствовано отображение виртуальной машины на мониторах 4K+:
- уменьшенное потребление системной и графической памяти;
- уменьшенное время отклика;
- более высокая скорость изменения размера окна виртуальной машины;
- повышенная производительность при отключенном ускорении 3D.
- Улучшено отображение Windows на внешних мониторах, которые не относятся к мониторам Retina, когда выбран параметр "Оптимально для внешних мониторов".
- Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence на мониторах Retina.
- Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence:
- уменьшено потребление системной памяти;
- уменьшено потребление электроэнергии;
- улучшено быстродействие;
- уменьшено время отклика: окна приложений появляются быстрее, а их перемещение по экрану более плавное.
- Уменьшено количество графических артефактов при переключении виртуальной машины между режимами просмотра.
- Улучшено отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, когда на компьютере Mac отключен параметр "Мониторы с разными пространствами". До этого усовершенствования на одном из мониторов отображался черный экран, а теперь виртуальная машина отображается на всех мониторах.
- Во избежание появления черного экрана и медленной работы Parallels Desktop блокирует переключение виртуальной машины в режим Coherence или полноэкранный режим при отсутствии достаточного объема памяти. В таких случаях выводится сообщение с предложением увеличить объем графической памяти виртуальной машины.
- Устранена проблема, из-за которой окно виртуальной машины возвращалось к предшествующим состояниям при изменении его размера, если 3D-ускорение было отключено.
Подготовка к macOS 10.14 Mojave
- Parallels Desktop 14 поддерживает темный режим. Поддержка других возможностей Mojave, которые пока находятся в разработке, будет протестирована, определена и реализована к моменту выпуска общедоступной версии Mojave.
- Использование функции macOS Continuity Camera в Windows (вставка изображений с iPhone или iPad в приложения Windows).
- Quick Look в Windows позволяет выполнить те же действия, что и в macOS.
- При создании моментального снимка из меню "Изменить" Parallels Desktop использует технологию моментальных снимков Mojave.
Интеграция с Mac
Грань между Mac и виртуальной машиной все больше стирается:
- На виртуальной машине можно использовать камеру (подключенную к Mac) с поддержкой разрешения 4K.
- Панель Touch Bar теперь можно использовать для работы с более широким перечнем приложений Windows: OneNote, Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, AutoCAD, Autodesk Revit, Quicken, Quickbooks Desktop, SketchUp.
- Поддержка чувствительности к нажатию в Windows. Можно рисовать в приложениях Windows, таких как Microsoft PowerPoint, Leonardo или Photoshop, используя для этого трекпад (толщина линий зависит от силы нажатия), графический планшет Wacom, подключенный к Mac, или приложения, такие как Astropad.
- Размер жесткого диска виртуальной машины (файл .hdd) автоматически оптимизируется в фоновом режиме встроенными инструментами дефрагментации Windows. Эта функция работает в Windows 8 или более поздних версий.
- Приостановленная виртуальная машина автоматически возобновляет свою работу при перемещении файла в ее окно.
- Если USB-устройство, которое вы пытаетесь подключить, используется тем или иным приложением или процессом macOS, выводится соответствующее уведомление.
- При подключении нового USB-устройства или внешнего монитора появляются усовершенствованные диалоговые окна: вы можете запомнить свой выбор и видеть, где изменить его в дальнейшем.
- Меню "Пуск" закрывается автоматически при запуске приложений Windows из панели Touch Bar.
- Усовершенствован способ установки соответствия файлов виртуальной машины приложениям Mac.
Безопасность
Во избежание потери данных не забывайте создавать резервные копии виртуальных машин:
- Упрощено создание резервных копий виртуальных машин с использованием Time Machine. Чтобы добавить виртуальную машину в список резервного копирования или исключить ее из него, выполните соответствующие действия в настройках Time Machine.
- Усовершенствовано создание резервных копий виртуальных машин с использованием Acronis True Image.
- Некоторые элементы управления виртуальной машиной затенены при обновлении Parallels Tools. Это необходимо во избежание повреждений Windows.
Удобство использования
- Диалоговое окно "Освободить место на диске" имеет другой, более простой дизайн. Теперь в этом окне можно уменьшить объем дискового пространства, которое занимают все виртуальные машины.
- Parallels Desktop предлагает увеличить размер диска виртуальной машины, когда заканчивается свободное место на диске Windows.
- Parallels Desktop предлагает сэкономить место на диске за счет импорта раздела Boot Camp (т. е. создания виртуальной машины Boot Camp) с последующим удалением раздела. Все содержимое этого раздела останется на виртуальной машине, а Parallels Desktop оптимизирует объем используемого места на диске.
- Целый ряд незначительных усовершенствований в графическом интерфейсе пользователя. Пример:
- Переформулированы многие сообщения интерфейса пользователя и предупреждения. Чтобы не путать пользователей термином "виртуальная машина", мы заменили его именем виртуальной машины.
- Поскольку большинство пользователей Windows перешли с Windows 8 на Windows 10, параметр "Включить смахивание с краев" по умолчанию отключен, чтобы не путать пользователей.
- Усовершенствована функция обслуживания Windows:
- пользователи уведомляются об обслуживании за 5 минут до его начала;
- пользователи уведомляются, если обслуживание Windows не выполнялось в течение 30 дней;
- пользователи могут запустить обслуживание одновременно.
- Справка по Parallels Desktop больше не хранится на компьютере Mac. Вместо этого, она отображается из Интернета. Это позволило уменьшить занимаемое Parallels Desktop место на диске до 200 МБ и обновлять руководство пользователя в реальном времени.
- Для новых виртуальных машин функциональность резервного копирования SmartGuard по умолчанию теперь хранит 3 моментальных снимка (не занимают дополнительного места на диске).
- Изменен дизайн монитора ресурсов. Монитор ресурсов позволяет проверить использование ЦП и памяти компьютером Mac и всеми виртуальными машинами.
- Использование ЦП можно отслеживать в строке состояния виртуальной машины.
- Оптимизированы профили виртуальной машины "Производительность" и "Только игры".
- Использование параметра "Одновременно показывать и скрывать пространства на всех дисплеях" для переключения на пространства виртуальной машины или пространства, не относящегося к виртуальной машине, на всех мониторах одновременно.
- Если Windows неактивна, она не приостанавливается в течение некоторого времени после запуска. Это позволяет исключить приостановку Windows, когда процесс загрузки еще не завершен.
- Увеличен размер индикатора выполнения операций на значках Dock, позволяя лучше отобразить ход выполнения операций для пользователей.
- Новые экраны-заставки информируют пользователя о запуске виртуальной машины, ее отключении, переключении в режим Coherence или полноэкранный режим и т. д.
- Уведомление информирует пользователя о том, когда завершится архивирование или извлечение виртуальной машины.
- При щелчке уведомления macOS об отправке отчета с техническими данными ИД отчета автоматически копируется в буфер обмена.
- Экран "Вход" сменил дизайн и стал более простым.
- Элемент "Специальные символы" меню "Изменить" виртуальной машины переименован в "Эмодзи и символы" для совместимости с Mac.
Поддержка Linux
- Возможность установки Ubuntu 18.04, Fedora 28 и Linux Mint 19 на виртуальных машинах прямо из Parallels Desktop.
- Поддержка mmap() в общих папках Linux.
Поддержка раскладок клавиатур
Чтобы повысить удобство работы с Parallels Desktop, разработчики:
- улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Немецкий";
- улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Японский";
- улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Бразильский (Португальский)".
Игры
- Автоматическое определение клавиатуры для игр. При запуске игры на клавиатуре Mac активируется игровой режим.
- При запуске игры в полноэкранном режиме выводится уведомление о том, что для доступа к строке меню macOS нужно нажать Control + Option.
- Только для Parallels Desktop для Mac Business Edition
- В Parallels Desktop 14 включен пакет массового развертывания.
- Используйте устройства чтения смарт-карт Mac в Windows.
- Подарок для пользователей Parallels Desktop
• Упростите выполнение повседневных задач благодаря еще большему количеству инструментов Parallels Toolbox® для Mac и для Windows. (Обе версии абсолютно бесплатны для пользователей Parallels Desktop).
Дополнительная информация
- OS X Yosemite 10.10 больше не поддерживается в качестве основной операционной системы (в этой ОС невозможно установить Parallels Desktop).
Требования к системе
Требования к системе
- Любой компьютер Мас с процессором Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Intel Core M или Xeon.
- Операционная система Mac: macOS Mojave 10.14*, macOS High Sierra 10.13.6 или более поздней версии, macOS Sierra 10.12.6 или более поздней версии, OS X® El Capitan 10.11.6 или более поздней версии.
- 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ).
- 600 MБ дискового пространства на загрузочном томе (Macintosh HD) для установки Parallels Desktop.
- Дополнительное дисковое пространство для виртуальных машин (для повышения быстродействия рекомендуется использовать твердотельный накопитель). Например, для Windows 10 необходимо как минимум 16 ГБ места на диске.
- Подключение к Интернету (для активации продукта, работы некоторых функций и т. д.).
* После официального выпуска macOS Mojave 10.14, возможно, необходимо будет обновить Parallels Desktop.
Информация по установке
Установка Parallels Desktop
Чтобы подготовить Parallels Desktop к работе, необходимо выполнить несколько простых действий:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Parallels Desktop® 14 для Mac — это самое простое, быстрое и эффективное решение для запуска Windows и приложений Windows на компьютере Mac® без перезагрузки.
Новые функции в Parallels Desktop 14
Быстродействие
- Повышение быстродействия до 200 % для iMac Pro® (кодирование звука и видео, ИИ, 3D-моделирование, шифрование и другие нагрузки со сложными математическими вычислениями) благодаря поддержке набора инструкций процессора AVX512.
- Ускорение запуска приложений до 80 %.
- Ускорение загрузки до 10 %.
- Ускорение приостановки для раздела APFS до 30 %.
- Увеличение частоты кадров в секунду для общей камеры до 130 %.
- Увеличение частоты кадров в секунду в режиме Coherence до 17 %.
- Камера Mac, совместно используемая с Windows, потребляет до трех раз меньше ресурсов ЦП.
Графика
Большое внимание удалено усовершенствованию графики, в частности, таким аспектам, как отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, переключение виртуальной машины между режимами просмотра, объем используемой графической памяти и многое другое:
- Новый автоматический режим обработки графики позволяет Windows 8 и более поздних версий использовать более 2 ГБ системной памяти Mac для графики, по возможности предоставляя к ней доступ приложениям Windows. Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо обновить Parallels Tools.
- Не весь объем назначенной графической памяти блокируется виртуальной машиной. Неиспользуемая память возвращается на компьютер Mac.
- Parallels Desktop 14 теперь включает улучшенную поддержку OpenGL для ресурсоемких графических приложений, а также существенные улучшения в SketchUp 2017/2018, CTVox, DIALux 8 и OriginLab.
- Усовершенствовано отображение виртуальной машины на мониторах 4K+:
- уменьшенное потребление системной и графической памяти;
- уменьшенное время отклика;
- более высокая скорость изменения размера окна виртуальной машины;
- повышенная производительность при отключенном ускорении 3D.
- Улучшено отображение Windows на внешних мониторах, которые не относятся к мониторам Retina, когда выбран параметр "Оптимально для внешних мониторов".
- Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence на мониторах Retina.
- Усовершенствовано отображение виртуальной машины в режиме Coherence:
- уменьшено потребление системной памяти;
- уменьшено потребление электроэнергии;
- улучшено быстродействие;
- уменьшено время отклика: окна приложений появляются быстрее, а их перемещение по экрану более плавное.
- Уменьшено количество графических артефактов при переключении виртуальной машины между режимами просмотра.
- Улучшено отображение виртуальной машины на нескольких мониторах, когда на компьютере Mac отключен параметр "Мониторы с разными пространствами". До этого усовершенствования на одном из мониторов отображался черный экран, а теперь виртуальная машина отображается на всех мониторах.
- Во избежание появления черного экрана и медленной работы Parallels Desktop блокирует переключение виртуальной машины в режим Coherence или полноэкранный режим при отсутствии достаточного объема памяти. В таких случаях выводится сообщение с предложением увеличить объем графической памяти виртуальной машины.
- Устранена проблема, из-за которой окно виртуальной машины возвращалось к предшествующим состояниям при изменении его размера, если 3D-ускорение было отключено.
Подготовка к macOS 10.14 Mojave
- Parallels Desktop 14 поддерживает темный режим. Поддержка других возможностей Mojave, которые пока находятся в разработке, будет протестирована, определена и реализована к моменту выпуска общедоступной версии Mojave.
- Использование функции macOS Continuity Camera в Windows (вставка изображений с iPhone или iPad в приложения Windows).
- Quick Look в Windows позволяет выполнить те же действия, что и в macOS.
- При создании моментального снимка из меню "Изменить" Parallels Desktop использует технологию моментальных снимков Mojave.
Интеграция с Mac
Грань между Mac и виртуальной машиной все больше стирается:
- На виртуальной машине можно использовать камеру (подключенную к Mac) с поддержкой разрешения 4K.
- Панель Touch Bar теперь можно использовать для работы с более широким перечнем приложений Windows: OneNote, Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, AutoCAD, Autodesk Revit, Quicken, Quickbooks Desktop, SketchUp.
- Поддержка чувствительности к нажатию в Windows. Можно рисовать в приложениях Windows, таких как Microsoft PowerPoint, Leonardo или Photoshop, используя для этого трекпад (толщина линий зависит от силы нажатия), графический планшет Wacom, подключенный к Mac, или приложения, такие как Astropad.
- Размер жесткого диска виртуальной машины (файл .hdd) автоматически оптимизируется в фоновом режиме встроенными инструментами дефрагментации Windows. Эта функция работает в Windows 8 или более поздних версий.
- Приостановленная виртуальная машина автоматически возобновляет свою работу при перемещении файла в ее окно.
- Если USB-устройство, которое вы пытаетесь подключить, используется тем или иным приложением или процессом macOS, выводится соответствующее уведомление.
- При подключении нового USB-устройства или внешнего монитора появляются усовершенствованные диалоговые окна: вы можете запомнить свой выбор и видеть, где изменить его в дальнейшем.
- Меню "Пуск" закрывается автоматически при запуске приложений Windows из панели Touch Bar.
- Усовершенствован способ установки соответствия файлов виртуальной машины приложениям Mac.
Безопасность
Во избежание потери данных не забывайте создавать резервные копии виртуальных машин:
- Упрощено создание резервных копий виртуальных машин с использованием Time Machine. Чтобы добавить виртуальную машину в список резервного копирования или исключить ее из него, выполните соответствующие действия в настройках Time Machine.
- Усовершенствовано создание резервных копий виртуальных машин с использованием Acronis True Image.
- Некоторые элементы управления виртуальной машиной затенены при обновлении Parallels Tools. Это необходимо во избежание повреждений Windows.
Удобство использования
- Диалоговое окно "Освободить место на диске" имеет другой, более простой дизайн. Теперь в этом окне можно уменьшить объем дискового пространства, которое занимают все виртуальные машины.
- Parallels Desktop предлагает увеличить размер диска виртуальной машины, когда заканчивается свободное место на диске Windows.
- Parallels Desktop предлагает сэкономить место на диске за счет импорта раздела Boot Camp (т. е. создания виртуальной машины Boot Camp) с последующим удалением раздела. Все содержимое этого раздела останется на виртуальной машине, а Parallels Desktop оптимизирует объем используемого места на диске.
- Целый ряд незначительных усовершенствований в графическом интерфейсе пользователя. Пример:
- Переформулированы многие сообщения интерфейса пользователя и предупреждения. Чтобы не путать пользователей термином "виртуальная машина", мы заменили его именем виртуальной машины.
- Поскольку большинство пользователей Windows перешли с Windows 8 на Windows 10, параметр "Включить смахивание с краев" по умолчанию отключен, чтобы не путать пользователей.
- Усовершенствована функция обслуживания Windows:
- пользователи уведомляются об обслуживании за 5 минут до его начала;
- пользователи уведомляются, если обслуживание Windows не выполнялось в течение 30 дней;
- пользователи могут запустить обслуживание одновременно.
- Справка по Parallels Desktop больше не хранится на компьютере Mac. Вместо этого, она отображается из Интернета. Это позволило уменьшить занимаемое Parallels Desktop место на диске до 200 МБ и обновлять руководство пользователя в реальном времени.
- Для новых виртуальных машин функциональность резервного копирования SmartGuard по умолчанию теперь хранит 3 моментальных снимка (не занимают дополнительного места на диске).
- Изменен дизайн монитора ресурсов. Монитор ресурсов позволяет проверить использование ЦП и памяти компьютером Mac и всеми виртуальными машинами.
- Использование ЦП можно отслеживать в строке состояния виртуальной машины.
- Оптимизированы профили виртуальной машины "Производительность" и "Только игры".
- Использование параметра "Одновременно показывать и скрывать пространства на всех дисплеях" для переключения на пространства виртуальной машины или пространства, не относящегося к виртуальной машине, на всех мониторах одновременно.
- Если Windows неактивна, она не приостанавливается в течение некоторого времени после запуска. Это позволяет исключить приостановку Windows, когда процесс загрузки еще не завершен.
- Увеличен размер индикатора выполнения операций на значках Dock, позволяя лучше отобразить ход выполнения операций для пользователей.
- Новые экраны-заставки информируют пользователя о запуске виртуальной машины, ее отключении, переключении в режим Coherence или полноэкранный режим и т. д.
- Уведомление информирует пользователя о том, когда завершится архивирование или извлечение виртуальной машины.
- При щелчке уведомления macOS об отправке отчета с техническими данными ИД отчета автоматически копируется в буфер обмена.
- Экран "Вход" сменил дизайн и стал более простым.
- Элемент "Специальные символы" меню "Изменить" виртуальной машины переименован в "Эмодзи и символы" для совместимости с Mac.
Поддержка Linux
- Возможность установки Ubuntu 18.04, Fedora 28 и Linux Mint 19 на виртуальных машинах прямо из Parallels Desktop.
- Поддержка mmap() в общих папках Linux.
Поддержка раскладок клавиатур
Чтобы повысить удобство работы с Parallels Desktop, разработчики:
- улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Немецкий";
- улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Японский";
- улучшили поддержку раскладки клавиатуры "Бразильский (Португальский)".
Игры
- Автоматическое определение клавиатуры для игр. При запуске игры на клавиатуре Mac активируется игровой режим.
- При запуске игры в полноэкранном режиме выводится уведомление о том, что для доступа к строке меню macOS нужно нажать Control + Option.
- Только для Parallels Desktop для Mac Business Edition
- В Parallels Desktop 14 включен пакет массового развертывания.
- Используйте устройства чтения смарт-карт Mac в Windows.
- Подарок для пользователей Parallels Desktop
• Упростите выполнение повседневных задач благодаря еще большему количеству инструментов Parallels Toolbox® для Mac и для Windows. (Обе версии абсолютно бесплатны для пользователей Parallels Desktop).
Дополнительная информация
- OS X Yosemite 10.10 больше не поддерживается в качестве основной операционной системы (в этой ОС невозможно установить Parallels Desktop).
Требования к системе
Требования к системе
- Любой компьютер Мас с процессором Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Intel Core M или Xeon.
- Операционная система Mac: macOS Mojave 10.14*, macOS High Sierra 10.13.6 или более поздней версии, macOS Sierra 10.12.6 или более поздней версии, OS X® El Capitan 10.11.6 или более поздней версии.
- 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ).
- 600 MБ дискового пространства на загрузочном томе (Macintosh HD) для установки Parallels Desktop.
- Дополнительное дисковое пространство для виртуальных машин (для повышения быстродействия рекомендуется использовать твердотельный накопитель). Например, для Windows 10 необходимо как минимум 16 ГБ места на диске.
- Подключение к Интернету (для активации продукта, работы некоторых функций и т. д.).
* После официального выпуска macOS Mojave 10.14, возможно, необходимо будет обновить Parallels Desktop.
Информация по установке
Установка Parallels Desktop
Чтобы подготовить Parallels Desktop к работе, необходимо выполнить несколько простых действий:
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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