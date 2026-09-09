Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295012
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Порты
24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Габаритные размеры, мм
445х44х409
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
32768
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х23
Вес, кг.
9.64
Описание товара Коммутатор Cisco Catalyst C9300L-24T-4G-A
Cisco Catalyst 9300 (C9300L-24T-4G-A) - это 24-портовый сетевой коммутатор фиксированной конфигурации, обеспечивающий высокий уровень сетевой безопасности, мобильности и облачных вычислений.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Порты
24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Габаритные размеры, мм
445х44х409
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
32768
Страна производитель
Китай
Cisco Catalyst 9300 (C9300L-24T-4G-A) - это 24-портовый сетевой коммутатор фиксированной конфигурации, обеспечивающий высокий уровень сетевой безопасности, мобильности и облачных вычислений.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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