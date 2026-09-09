Акустическая система Sven 445 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Акустическая система Sven 445 черный
SVEN 445 оснащена превосходными динамиками и впечатляющей подсветкой для насыщенного звукового сопровождения легендарных игровых баталий или простой передачи любимых мелодий со смартфона или компьютера. Эти динамики не только дают мощный звук, они взрываются цветом! Разноцветная светодиодная динамическая подсветка в сочетании с матово-черным корпусом отлично вписывается в любую конфигурацию игровой станции. На передней панели каждой колонки находятся два переливающихся светящихся круга. Подсветку можно выключить с помощью сенсора на верхней панели. Звуки игрового мира в сочетании со световыми эффектами мгновенно изолируют вас от реальности. Вы гарантированно получите весь спектр впечатлений!
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитАкустическая система Sven SPS-575 2.0 черный
-
В наличииЦена 3 850 руб. 5 999 руб.963 руб. в СплитАкустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK 65450 BOOMER 50
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитАкустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитМинисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT
-
В наличииЦена 22 510 руб.5628 руб. в СплитАкустическая система Sven MC-30
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Отзывы о товаре Акустическая система Sven 445 черный