Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AirCube AC
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х11
Вес, кг.
11.4
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AirCube AC
AirCube AC (ACB-AC) - производительный домашний маршрутизатор оснащенный встроенной WiFi точкой доступа. Устройство работает сразу в двух диапазонах 2.4 и 5 Ггц обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильную обработку трафика даже в условиях высокой активности использования сети.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
4
Страна производитель
Китай
AirCube AC (ACB-AC) - производительный домашний маршрутизатор оснащенный встроенной WiFi точкой доступа. Устройство работает сразу в двух диапазонах 2.4 и 5 Ггц обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильную обработку трафика даже в условиях высокой активности использования сети.
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti AirCube AC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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