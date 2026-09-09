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Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный

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Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 1
Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 2
Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 3
Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 4
Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 226 х 171 мм
  • Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 1
  • Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 2
  • Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 3
  • Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 4
  • Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288631
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 226 х 171 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х23
Вес, кг.
3.2

Описание товара Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный

Электрический чайник, мощность 2400 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, индикация температуры, поддержание тепла, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Smeg KLF04RDEU красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
красный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
275 х 226 х 171 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 2400 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, индикация температуры, поддержание тепла, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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