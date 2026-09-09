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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005)

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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 1
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 2
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 3
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 4
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 5
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 6
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
AiC (PCI-E)
Объем
1638
Интерфейс подключения
PCI-E x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5400
Скорость записи, Мб/с
2000
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288617
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
AiC (PCI-E)
Объем
1638
Интерфейс подключения
PCI-E x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5400
Скорость записи, Мб/с
2000
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
8х7х1
Вес, г.
600

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005)

Samsung представляет передовой SSD накопитель с впечатляющими техническими характеристиками, предназначенный для высокопроизводительных систем и требовательных пользователей. Этот SSD обеспечивает колоссальное время наработки на отказ до 2 000 000 часов, что гарантирует его надежность и долговечность. Объем в 1638 ГБ позволяет хранить большое количество данных, будь то документы, медиафайлы или ресурсоемкие приложения. Скорость записи составляет 2000 МБайт/с, а скорость чтения — 5400 МБайт/с, что значительно ускоряет передачу данных и обеспечивает молниеносный отклик системы. Накопитель оборудован интерфейсом подключения PCI-E x8, который обеспечивает максимальную пропускную способность и оптимальную производительность. Использование флэш-памяти типа TLC обеспечивает баланс между стоимостью, скоростью и надежностью, что делает этот SSD подходящим для широкого круга задач — от игр и мультимедиа до профессиональной работы с графикой и видео. Кроме того, репутация бренда Samsung гарантирует высочайшее качество и поддерживается инновациями и передовыми технологиями, присутствующими в данной модели SSD. Этот накопитель — отличный выбор для тех, кто ценит быстродействие, долговечность и большой объем памяти.



Теги товара: TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, 2000, TLC, TLC

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
AiC (PCI-E)
Объем
1638
Интерфейс подключения
PCI-E x8
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5400
Скорость записи, Мб/с
2000
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Samsung представляет передовой SSD накопитель с впечатляющими техническими характеристиками, предназначенный для высокопроизводительных систем и требовательных пользователей. Этот SSD обеспечивает колоссальное время наработки на отказ до 2 000 000 часов, что гарантирует его надежность и долговечность. Объем в 1638 ГБ позволяет хранить большое количество данных, будь то документы, медиафайлы или ресурсоемкие приложения. Скорость записи составляет 2000 МБайт/с, а скорость чтения — 5400 МБайт/с, что значительно ускоряет передачу данных и обеспечивает молниеносный отклик системы. Накопитель оборудован интерфейсом подключения PCI-E x8, который обеспечивает максимальную пропускную способность и оптимальную производительность. Использование флэш-памяти типа TLC обеспечивает баланс между стоимостью, скоростью и надежностью, что делает этот SSD подходящим для широкого круга задач — от игр и мультимедиа до профессиональной работы с графикой и видео. Кроме того, репутация бренда Samsung гарантирует высочайшее качество и поддерживается инновациями и передовыми технологиями, присутствующими в данной модели SSD. Этот накопитель — отличный выбор для тех, кто ценит быстродействие, долговечность и большой объем памяти.


Теги товара: TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, TLC, 2000, TLC, TLC
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Отзывы


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