Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1725b 1600Gb (MZPLL1T6HAJQ-00005)
Samsung представляет передовой SSD накопитель с впечатляющими техническими характеристиками, предназначенный для высокопроизводительных систем и требовательных пользователей. Этот SSD обеспечивает колоссальное время наработки на отказ до 2 000 000 часов, что гарантирует его надежность и долговечность. Объем в 1638 ГБ позволяет хранить большое количество данных, будь то документы, медиафайлы или ресурсоемкие приложения. Скорость записи составляет 2000 МБайт/с, а скорость чтения — 5400 МБайт/с, что значительно ускоряет передачу данных и обеспечивает молниеносный отклик системы. Накопитель оборудован интерфейсом подключения PCI-E x8, который обеспечивает максимальную пропускную способность и оптимальную производительность. Использование флэш-памяти типа TLC обеспечивает баланс между стоимостью, скоростью и надежностью, что делает этот SSD подходящим для широкого круга задач — от игр и мультимедиа до профессиональной работы с графикой и видео. Кроме того, репутация бренда Samsung гарантирует высочайшее качество и поддерживается инновациями и передовыми технологиями, присутствующими в данной модели SSD. Этот накопитель — отличный выбор для тех, кто ценит быстродействие, долговечность и большой объем памяти.
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