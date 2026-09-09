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Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND)

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Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND) - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288194
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х5
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND)

Точка доступа Mikrotik wAP wAP R RBwAPR-2nD выполнена в белом корпусе. Она предназначена для дальнейшего размещения на улице. Оборудование это может эксплуатироваться при температуре от -40 до +60 ?. Оно не боится морозной зимы и знойного лета, адаптировано к нашим климатическим условиям. Установка точки доступа Mikrotik wAP wAP R RBwAPR-2nD выполняется на стене. Гарантирована превосходная фиксация данного оборудования, оно прекрасно выдерживает ветровые нагрузки. Присоединение к Интернету выполняется через порт Ethernet (LAN). Скорость на этом разъеме – 10/100 Мбит/с. Преимуществом станет поддержка PoE. Сетевой адаптер PoE позволяет передавать энергию по интернет-кабелю. За счет этого облегчается последующая установка точки доступа, достаточно проложить один провод для ее подключения. Оборудование вещает на частоте 2.4 ГГц. Оно поддерживает стандарт беспроводной сети Wi-Fi 802.11n. Пропускная способность у него оптимальная – 300 Мбит/с. Этого достаточно для использования различных сервисов. Есть в точке доступа слот miniPCI, позволяющий подключить LTE-модем.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik wAP R (RBWAPR-2ND)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik wAP wAP R RBwAPR-2nD выполнена в белом корпусе. Она предназначена для дальнейшего размещения на улице. Оборудование это может эксплуатироваться при температуре от -40 до +60 ?. Оно не боится морозной зимы и знойного лета, адаптировано к нашим климатическим условиям. Установка точки доступа Mikrotik wAP wAP R RBwAPR-2nD выполняется на стене. Гарантирована превосходная фиксация данного оборудования, оно прекрасно выдерживает ветровые нагрузки. Присоединение к Интернету выполняется через порт Ethernet (LAN). Скорость на этом разъеме – 10/100 Мбит/с. Преимуществом станет поддержка PoE. Сетевой адаптер PoE позволяет передавать энергию по интернет-кабелю. За счет этого облегчается последующая установка точки доступа, достаточно проложить один провод для ее подключения. Оборудование вещает на частоте 2.4 ГГц. Оно поддерживает стандарт беспроводной сети Wi-Fi 802.11n. Пропускная способность у него оптимальная – 300 Мбит/с. Этого достаточно для использования различных сервисов. Есть в точке доступа слот miniPCI, позволяющий подключить LTE-модем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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